In einer syrischen Stadt hat sich eine Familie mitten im Krieg ein Refugium geschaffen: Oum Yazan und ihre Angehörigen sowie einige Bekannte leben isoliert in ihrer Wohnung. Draußen gibt es Gefechte, Scharfschützen und überall lauert der Tod. Oum wartet sehnsüchtig auf ihren Ehemann und versucht zu überleben. Doch als in unmittelbarer Nähe Explosionen zu hören sind und Männer in die Wohnung eindringen, nimmt das Schicksal seinen Lauf.