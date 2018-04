In einem Haus in New Mexico spukt es. Für die Parapsychologin Elise Rainier ein normaler Fall - oder? Als sie die Adresse liest, bekommt sie einen Schreck: Es ist das Haus ihrer Kindheit. Und das Medium muss erkennen, dass der dortige Spuk mehr mit ihr zu tun hat, als ihr lieb ist. Mehr und mehr wird sie mit ihrer traumatischen Kindheit konfrontiert. Kann Rainier sich von ihrer Vergangenheit lösen und die Probleme der Gegenwart bewältigen?