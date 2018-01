Eine Neujahrsnacht in Moskau: Nach alter Sitte begehen die Kumpels den Jahresabschluss in der Sauna mit viel hochprozentigem Wodka - schon bald sind alle ziemlich benebelt. Einer von ihnen hat allerdings noch einen Termin in Leningrad. Doch im Alkoholsuff besteigt der Falsche das Flugzeug und sorgt für eine Menge Aufruhr und Verwirrung bei seiner Ankunft. In Russland hat der Film einen ähnlichen Kultstatus wie hierzulande "Dinner for One"!