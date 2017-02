College-Professor Abe Lucas unterrichtet Philosophie, zweifelt aber daran, ob er mit dem was er tut, den richtigen Weg eingeschlagen hat. In seinem Tief kann ihm derzeit vor allem Jill, eine seiner neuen Studentinnen, wieder Lebensfreude vermitteln. Sie ist nicht seine einzige Verehrerin, doch was ihn wirklich umtreibt, sind die Gedanken an einen Mord, mit dem er einer Unbekannten helfen will und den er leidenschaftlich zu planen beginnt.