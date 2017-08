"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ist das achte Beatles-Album und ein Meilenstein der Popgeschichte. 1967 erschienen, feiern Fans 2017 sein 50. Jubiläum. Zu diesem Anlass werden in der Dokumentation Wegbegleiter der Band interviewt, um die Entstehung des Albums zu untersuchen. Zu den Gesprächspartnern gehören der erste Schlagzeuger der Band, Peter Best, und John Lennons Schwester Julia. So entsteht ein Schlaglicht auf die späten Beatles.