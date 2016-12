Das abgeschiedene Hochland Guatemalas ist Marías Heimat. Die junge Frau träumt von einem Leben fernab ihres Bauernhofes, das nicht streng nach den Vorstellungen ihrer Eltern verläuft. In dem Kaffeepflücker Pepe, der sie in die USA mitnehmen will, sieht sie ihre Chance. Aber als María schwanger wird, geht Pepe ohne sie. Durch die Unterstützung ihrer Mutter, die mit alten Maya-Traditionen vertraut ist, erlebt María ihre Kultur noch einmal neu.