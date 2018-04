Anyas privates Glück liegt in Scherben: Ihr Angebeteter Zhenyu findet sie zu dick. Ihre gemeinsame Zeit, die vielen schönen Momente - alles dahin? Anya will ihren Kerl zurück! Also muss sie abnehmen, und zwar um jeden Preis! Sie wirft alle Süßigkeiten weg und kauft sich Joggingschuhe. Laufen, Radfahren, Fitness, Diät: Schon bald fühlt sich die junge Frau wie neugeboren - und zieht die Blicke anderer Männer auf sich.