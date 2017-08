Harry und Sejal reisen zusammen durch Europa. Sejal hat ein Problem: Sie muss ihren Verlobungsring wiederfinden. Was tun? Zum Glück hat sie Harry an ihrer Seite. Die Reise und die Suche schweißen die beiden zusammen. Harry versteht, was es bedeutet, sich wirklich einem Menschen zu öffnen. Sejal merkt, dass sie sich auf Harry verlassen kann und dass er wirklich für sie da ist.