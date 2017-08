Jack wird ausgerechnet am kältesten Tag geboren, den es in Schottland je gab. So kommt er mit einem gefrorenen Herzen zur Welt. Kurzerhand setzt die Hebamme stattdessen eine Kuckucksuhr in seine Brust. Jack kann auf diese Weise leben, aber er darf niemals an den Zeigern drehen, niemals in Rage geraten und sich erst recht nicht verlieben. Doch als er eines Tages die bezaubernde Sängerin Acacia kennenlernt, ist es um ihn geschehen.