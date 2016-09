Neuer Einsatz für den Agenten mit Amnesie, Jason Bourne: Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Staaten wie Griechenland an den Rand des Abgrunds gebracht. Weltweite, durch Edward Snowden aufgedeckte Geheimdienstüberwachungen unbescholtener Bürger haben das Vertrauen in die Regierungen erschüttert. Als der CIA nun auch noch sensible Daten abhanden kommen, gerät Bournes alte Verbündete Nicky Parsons ins Visier des Geheimdienstes.