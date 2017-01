Eine Begegnung mit Che Guevara war für den Schweizer Jean Ziegler Aufbruch in den Kampf gegen den Kapitalismus. Seit den 1960er-Jahren ist Ziegler als Wissenschaftler und Politiker in aktiv. Heute ist er 82 Jahre alt und prangert immer noch Verantwortungslosigkeit besonders der wirtschaftlichen Eliten an. Der Dokumentarfilm zeigt seinen Lebensweg auf, bis hin zu seiner Reise nach Kuba wo er seine eigenen revolutionären Ideen überprüft.