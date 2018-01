Was einen jungen Kunststudenten mit Einser-Abitur dazu verleitet, seine Heimat in Litauen zu verlassen, um als transsexuelle Prostituierte in Berlin zu arbeiten, können wohl die Wenigsten nachvollziehen. Die heute dreißigjährige Transsexuelle Julia K. wurde zehn Jahre lang von der Filmemacherin J.Jackie Baier in ihrem Alltag der Extreme begleitet. Julia K. sagt von sich selbst und ihrer Sexualität: "Gott hat nicht aufgepasst bei meiner Geburt".