Statt nachzusitzen, stürzen sich vier Teenager auf ein altes Computerspiel. Das Teil saugt die Schüler aber überraschenderweise in seine Welt ein. Nun müssen sich Spencer, Fridge, Bethany und Martha in einem fiesen Dschungel behaupten. Dort wimmelt es nur so von Schlangen, Nashörnern, Fallen und Rätseln. Um zu entkommen, gibt es nur einen Weg: Sie müssen in die verrückten Rollen ihrer Spielfiguren schlüpfen und das Spiel so knacken.