Ihre Mutter macht sich Sorgen um sie, von ihren Mitschülern wird sie verhöhnt. Bis sie eines Tages mitten in Moskau eine Schlacht zwischen beflügelten Feuermonstern und jungen Magiern wirklich erlebt. Im allerletzten Moment wird Mascha von einem der Magier vor dem Angriff einer Chimäre gerettet. So gerät sie in die geheime Gesellschaft, wo sie vom Kampf zwischen Licht und Finsternis erfährt.