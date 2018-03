Katya geht nach Dubai, um als Model reich und berühmt zu werden. Doch ihr Traum zerplatzt jäh - statt in der Modewelt landet sie in der Zwangsprostitution. Eine Zeit des Leidens beginnt. Schließlich gelingt es ihr, mit der Kollegin Liza zu entkommen. Zurück in Moskau zieht Katya zu Liza und Galya. Die Frauen entwickeln ein neues Geschäft: Sie gehen mit reichen Männern aus und bekommen Geld dafür. Doch im russischen Jet Set herrschen raue Sitten.