Kayhan freut sich riesig auf das Klassentreffen seines Jahrgangs. Er denkt gerne an seine Schulzeit und an die netten Leute zurück. Doch als er das Jahrbuch erstmals in den Händen hält, stellt er fest: Alle haben ihn, Kayhan, in Wirklichkeit gehasst! Er kann es kaum fassen und ist enttäuscht und wütend. Er schnappt sich seinen einzigen verbleibenden Freund, Orcun. Und gemeinsam planen sie einen Rachefeldzug gegen seine Ex-Schulkameraden.