Mit 94 Jahren steht der Architekt Kevin Roche noch im Berufsleben. Seine Philosophie: Architektur muss Gemeinschaft stiften. Er hat den Pritzker-Preis gewonnen, das Museum of Modern Art in New York gebaut - eigentlich könnte sich Roche zur Ruhe setzen. Aber hat noch Pläne. Die Dokumentation stellt einen der bahnbrechenden Entwickler moderner Baukunst vor. Roches Blick ist auch im Alter noch immer auf die Zukunft gerichtet.