Auch das noch! Frauen, die Fußball spielen. Gerade in England, dem Produktionsland dieses Films, mag das der Aufschrei von so manch biergestähltem Fußballfan gewesen sein. Doch genau darum geht es: Die Inderin Jess geht heimlich ihrer Leidenschaft Fußball nach und ist dabei sogar noch recht erfolgreich. "Kick it like Beckham" ist eine gelungene Komödie - oder Science-Fiction, je nach Standpunkt - die geschickt mit so manch eingefahrenem Vorurteil spielt.