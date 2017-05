Königssohn Arthur weiß nichts von seiner herrschaftlichen Abkunft. Er lebt in den Straßen von Londonium, bis er eines Tages das legendäre Schwert Excalibur aus dem Stein zieht. Er erfährt, dass Tyrann Vortigern seinen Vater ermordete, um an die Macht zu kommen. Arthur schließt sich der Rebellion an und wird von der mysteriösen Guinevere unterstützt. Doch um König zu werden, muss Arthur seine eigene Vergangenheit anerkennen und überwinden.