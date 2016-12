Nach Peter Jacksons "Herr der Ringe"-Trilogie erfüllte sich der Regisseur mit der Neuinszenierung von "King Kong" einen Jugendwunsch. Die Geschichte ist dieselbe geblieben: Ein gigantischer Affe wird im Dschungel gefangen genommen und als Attraktion in die amerikanische Zivilisation gebracht, wo er schon bald für eine Menge Unordnung, Chaos und Panik sorgt. Jacksons Film überzeugt vor allem durch den Einsatz überwältigender Visual und Special Effects, getragen von einer einfachen, aber sehr spannenden Geschichte. Mit Naomi Watts ("The Ring", "21 Gramm"), Jack Black ("School of Rock", "Schwer verliebt") und Adrien Brody ("Der Pianist", "The Village - Das Dorf") in den Hauptrollen.