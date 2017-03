Sentaro ist verzweifelt: Dem Besitzer einer Imbissbude gelingt die rote Bohnenpaste AN, die in die kleinen Dorayaki-Pfannkuchen gehört, nicht nach der traditionellen Art. Als die alte Frau Tokue ihm deshalb wiederholt ihre Hilfe anbietet, probiert er ihr Rezept und lässt sie daraufhin in seinem Laden helfen. Schon bald hat er immer mehr Kundschaft, und mit Tokue entwickelt sich eine Freundschaft. Doch Tokue hat ein problematisches Geheimnis.