Regisseur Lehmann will in der bayrischen Provinz die Kleist-Novelle "Michael Kohlhaas" opulent verfilmen. Doch direkt am ersten Drehtag werden ihm die Fördergelder gestrichen und jetzt sieht man am Set eigenartig gekleidete Männer, die sich mit eingebildeten Schwertern und Pistolen bekämpfen. Lehmann will seinen Film mit einem Ideal vom wahrhaftigen Spiel der Schauspieler dennoch realisieren, doch die Dreharbeiten laufen nicht problemlos.