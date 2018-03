Ghataks filmische Auseinandersetzung mit seiner Zeit in der "Indian People's Theatre Association" dreht sich um eine Gruppe junger Menschen, die sich voller Hoffnung auf die politische Wirkmächtigkeit der Kunst in einer Wandertheatertruppe engagieren. In zwei miteinander konkurrierende Gruppen gespalten, die dennoch die Zusammenarbeit versuchen, spiegelt KOMAL GANDHAR die Erfahrung der Entzweiung der Bevölkerung Bengalens wider.