In seiner Dokumentation zeigt Regisseur Reinhard Günzler, am Beispiel eines immer noch funktionierenden, 30 Jahre alten Rührgerätes aus der DDR, wie sich die Nachhaltigkeit und die Wertschätzung von Produkten in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Er geht der Frage nach, warum wir heute in einer "Wegwerfgesellschaft" leben und interviewt dazu die Konstrukteure und Designer des DDR-Küchengerätes.