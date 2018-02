Lea ist zehn und verbringt ihre Ferien auf dem Land. Dort lernt sie den Musiker Mark kennen, der auf einem Hof außerhalb des Dorfes wohnt. Als sie versucht, in die Jungs-Bande des Dorfes aufgenommen zu werden, muss sie einige Bewährungsproben bestehen. Denn eigentlich sind in der Bande keine Mädchen erlaubt. Schon bald müssen die Kids Teamgeist beweisen: Sie wollen Mark helfen, der in Schwierigkeiten geraten ist und seinen Hof verlassen muss.