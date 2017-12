Der abgehalfterte Geiger Simon landet ziemlich unmotiviert in einer Orchesterklasse in Paris. Dort geht es streng zu, dennoch sind die jugendlichen Schüler ganz schön wild. Zudem ist die Truppe aus allen Nationalitäten zusammengewürfelt. Nach anfänglicher Skepsis freundet sich Simon mit Arnold an. Der scheue Junge hat enormes Talent. Dank der neuen Herausforderungen merkt Simon bald, dass das Leben für ihn noch einiges an Aufgaben bereit hält.