Durch den Einfluss der Menschen verändert sich die Landschaft zusehends. Filmemacher Volker Koepp zeigt am Beispiel des nordöstlichen Deutschlands und einer Region in Polen, welche Auswirkungen Agrarwirtschaft und Energiewende haben. Bauern, Umweltschützer und Investoren geben ihr Statement zu dem Verhältnis von Mensch und Natur ab. Sie erzählen von Erinnerungen der Vergangenheit und Erwartungen an die Zukunft.