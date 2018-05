In Frankreich hat ein 18-jähriges Mädchen die Jungfrau Maria gesehen. Der Vatikan ordnet eine Untersuchung des Falles an. Jacques ist Journalist und soll die Ermittlung durchführen. Er glaubt nicht an Wunder und steht der Sache mehr als skeptisch gegenüber. Nach und nach taucht er ein in die fremde Welt der Kirche. Immer mehr Widersprüche häufen sich vor ihm auf. Seine Arbeit führt den Reporter immer näher an Abgründe - und auch seine eigenen.