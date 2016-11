Ray ist taub, und bei seinem Umzug in eine neue Wohnung wird er auf der Straße von einem Auto erfasst. Als er im Krankenhaus aufwacht, lernt er den "Tauben-Jäger" Massimo kennen und muss lernen, dass es ein ganzes Imperium davon gibt. Im gelingt die Flucht, doch von nun an ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Gebärdensprache ist verboten, und er scheint der letzte Taube Mensch zu sein, der noch am Leben ist.