Ein Film über Menschenschicksale, die sich so nur hier, in der märkischen Provinz des Landes DDR, entwickeln konnten. Koepps Film, der keine Theorie beweisen, keine Prozesse befördern wollte, ist zu einem ungeschönten Dokument der DDR geworden. Der Film gibt einen Blick auf die zehn Jahre, die er einige Mädchen, das Arbeiterwerk und die Stadt beobachtet hat. Und wenn auch immer wieder über Arbeit und Arbeitsorganisation geredet wird, es ist das Schicksal von Renate, Stupsy und Edith, das den Filmemacher dabei am meisten interessiert.