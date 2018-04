Evelyn Möller läuft das Leben davon. Ihr Job ist öde, ihr Chef nervt, und ihre Ehe besteht nur noch auf dem Papier. So ähnlich ergeht es dem Postboten Frank. Absurde Zufälle verbinden die beiden Verlierer. Am Ende dieser Kette liegt eine Leiche: Herr Engel. Der Tote muss weg, denn Frau Möller denkt, sie habe ihn auf dem Gewissen. Während dieser den Rhein hinuntertreibt, finden Evelyn Möller und Postbote Frank einen neuen Sinn in ihrem Leben.