Ein Haus in Frankreich soll dem Lehrer Antek Liebmann Seelenruhe geben: Hier will er seine Vergangenheit in Deutschland vergessen. Doch in den Wäldern treibt sich ein Mörder herum. Liebmann fühlt sich seltsam angezogen von dem Phantom. Bald suchen ihn schlimme Geheimnisse aus seiner Vorgeschichte heim. Nur die Beziehung zu seiner Nachbarin Geneviève scheint ihn schließlich öffnen zu können.