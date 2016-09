Rebecca hat in ihrem Elternhaus schreckliche Angstzustände durchlebt, sobald nachts das Licht ausging, kamen die Geister. Mit ihrem Auszug hat sie diese Erlebnisse hinter sich gelassen. Doch nun durchlebt ihr kleiner Bruder den gleichen Horror. Jetzt will Rebecca dem nächtlichen Spuk auf den Grund gehen. Dabei findet sie heraus, dass ihre Familie in Lebensgefahr schwebt.