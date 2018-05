In Neapel herrscht die Mafia. Giovanna betreibt in einem Unterschicht-Viertel ein Kinderzentrum mit Unterbringung. Dort zieht eines Tages eine Frau mir ihren zwei Kindern ein: Maria ist die Ehefrau eines Camorra-Mannes, der im Gefängnis sitzt. Für die anderen Familien ist Maria der Teufel in Person. Sie steht für all das, wovor sie ihre Kinder schützen wollen. Die Sozialarbeiterin Giovanna gerät zwischen die Fronten. Kann sie vermitteln?