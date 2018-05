Der Komponist Leonard Bernstein ist eine amerikanische Legende. Er verband Klassik, Jazz und Moderne in seiner Musik, und er hatte bei Publikum und Kritik Erfolg. Zu seinem 100. Geburtstag werden Stücke des Meisters als Ballett-Choreografien interpretiert. Zu zwei Uraufführungen gesellt sich die Wiederaufnahme von "The Age of Anxiety" von 2014.