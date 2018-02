Napoleon marschiert 1800 in Italien ein. In den Kriegswirren müssen sich der Flüchtling Angelotti und sein Freund, der Maler Cavaradossi, durchschlagen. Die schöne Floria Tosca ist die Geliebte des Malers, die in einen Reigen von Eifersucht und Leidenschaft verwickelt wird. Das Stück von Puccini gehört zu den meistgespielten Opern der Welt.