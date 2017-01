Im Boston der 1920er Jahre schlägt sich Joe Coughlin als Gangster mit Herz durch. Dieses verliert er prompt an die Freundin eines mächtigen Kriminellen. Der Showdown bringt Coughlin ins Gefängnis. Dort knüpft er Kontakte zu Kriminellen in Tampa, Florida. Er steigt im sonnigen Südstaat als Alkoholschmuggler auf. Doch sein steiler Aufstieg bringt ihn in Gefahr und auch seine Vergangenheit droht, ihn hier einzuholen.