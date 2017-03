Misha ist arbeitslos und ratlos. Als in Russland eine Behindertenquote in Unternehmen eingeführt wird, wittert Misha Morgenluft. Er besorgt sich einen Rollstuhl und falsche Papiere und ergattert seinen Traumjob. Doch dann verliebt er sich in Marina, die wirklich an den Rollstuhl gebunden ist. Jetzt kann sein Betrug jeden Moment auffliegen.