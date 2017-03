Nach gemeinsam durchkifften Jahren trennen sich die Wege von Kai und Stefan. Ein Zufall führt sie wieder zusammen. Kai betreibt einen schäbigen Asia-Imbiss in Würzburg. Stefan ist Anwalt und lebt in Dubai. Er ist in Deutschland, um seine Papiere abzuholen, denn er will in die mächtigste Familie der Arabischen Emirate einheiraten. Das hindert die beiden Kumpels jedoch nicht daran, ihr altes Projekt der Cannabis-Pizzeria wieder aufleben zu lassen.