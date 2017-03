Harry ist passionierter Fleischesser. Dummerweise erbt er von seiner Oma das vegetarische Restaurant "Los Veganeros". Also soll das Lokal kurzerhand in ein Bordell umgewandelt werden. Denn Harry muss noch Schulden begleichen im Rotlichtmilieu. Doch Oma hat den Enkel per Testament verpflichtet, das Restaurant weiterzuführen. Die Zeit und die Gläubiger drängen, also muss Harry wohl oder übel Tofu und Co. verkaufen.