Bob Harris ist ein gealterter Hollywood-Star, der seine beste Zeit hinter sich hat und nun seinen Lebensunterhalt mit Fernsehwerbung verdient. Der Dreh eines Clips für einen japanischen Whisky verschlägt ihn nach Tokio. Die Dreharbeiten gehen zäh voran: Der Regisseur spricht kein Englisch, und so muss jede Anweisung mühsam übersetzt werden. Bald ist Bob nicht nur vom hiesigen Filmbusiness genervt, er entwickelt bald eine Aversion gegen alles Japanische. Die junge Charlotte, verheiratet mit einem Fotografen, der in Tokio einen Auftrag nachgeht, bringt die Wende für Bob. Auch sie fühlt sich fremd und verloren in einer fremden Kultur. Die beiden kommen sich näher...