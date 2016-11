Lost River war einmal eine florierende Stadt. Nun ist es eine Geisterstadt mit wenigen verbliebenen Einwohnern geworden. Billy mit ihren beiden Söhnen ist eine von ihnen und sie braucht dringend Geld, um das Haus der Familie zu halten. In ihrer Verzweiflung erklärt sie sich dazu bereit, in einem Nachtclub zu arbeiten. Da weiß Billy jedoch noch nicht, dass dort ihr Leben in Gefahr ist und auf welche Geheimnisse sie bald stoßen wird.