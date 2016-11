Vor drei Jahren starb die bekannte Kriegsfotografin Isabelle Reed bei einem Unfall. Das erste Mal seit Langem versammeln sich ihr Ehemann Gene und ihre Söhne Jonah und Conrad, um in einer großen Retrospektive an sie zu gedenken. Als zu ihrer Ausstellung ein "New York Times"-Artikel veröffentlicht werden soll, drohen die wahren Umstände von Isabelles Tod ans Licht zu kommen. So müssen die Männer erstmals echtes Verständnis füreinander entwickeln.