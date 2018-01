Obwohl Yu ein braver Junge und Schüler ist, gelingt es ihm nicht wirklich, Geltung in den Augen seines Priester-Vaters zu erlangen. Da helfen selbst kleine Kniffe und Tricks nicht. Als sich Yu ausgerechnet in die Tochter der Geliebten seines Vaters verliebt, wird es kompliziert. Außerdem werden sein Vater, dessen Geliebte und die Tochter von einer Sekte gekidnappt - nun ist es an Yu, seine Familie, vor allem seine große Liebe zu retten.