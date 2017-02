Virginia in den 1950er Jahren wird immer noch vom Rassenhass beherrscht. Richard ist weiß, seine Geliebte Mildred ist schwarz. Die beiden heiraten in einem liberalen Staat, worauf ihnen in ihrer Heimat Virginia der Prozess gemacht wird. Sie werden ausgewiesen und dürfen nicht mehr gemeinsam einreisen. Vom Exil in Washington aus ziehen die Liebenden vor Gericht. Sie verklagen den Bundesstaat Virginia, um ihre Ehe zu legalisieren.