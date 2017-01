Jean-Louis, ein praktizierender Katholik, meint in einer schönen Unbekannten die Frau getroffen zu haben, die er heiraten will. Doch er verliert sie aus den Augen. Nach einer philosophischen Diskussion mit einem alten Freund steckt er mit dessen Bekannter Maude in einer einsamen Hütte fest. Wird er der Versuchung, die von ihr ausgeht, widerstehen können?