Eine Textilfabrik in Gujarat, Indien, ist Stätte des Lebens und Leidens zahlreicher Arbeiter. Der Westen Indiens ist Schauplatz einer rücksichtslosen Industrialisierung und extrem harter Arbeits- und Lebensbedingungen. Die Dokumentation zeigt die Unterschiede zwischen industrieller Produktion im Westen und in einem Schwellenland auf. Die Bilder zeigen die erschreckende Lebensrealität der Arbeiter in Indien und ihr Ringen um ein Leben in Würde.