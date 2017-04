Der junge französische Botschaftssekretär Gallimard lernt 1964 in Peking Shi Pei Pu kennen, einen zierlichen Jüngling, der an der Pekingoper Frauenrollen singt. Als Shi ihm wenig später eröffnet, in Wahrheit eine Frau zu sein, beginnen die beiden ein Liebesverhältnis, dass trotz widriger Umstände zwanzig Jahre überdauert.