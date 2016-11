Hassan und seine Familie verlassen ihre Heimat Indien. Als sie in Frankreich landen, eröffnet Hassans Vater in dem Dörfchen Lumière ein indisches Restaurant: "Maison Mumbai". Dies provoziert jedoch die strenge Madame Mallory, die dort ein traditionelles Sternerestaurant betreibt und keine Konkurrenz wünscht. Doch schon bald muss sie Hassans Kochtalent anerkennen und findet Gefallen an dessen Kombinationen von französischer und indischer Küche.