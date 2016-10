Die freiheitsliebende Pariserin Hanna ist halb-algerischer Herkunft und hält von der algerischen Kultur und Religion nicht viel. Ihr Bruder Hakim aber lebt das Leben eines gläubigen Muslims und wohnt samt Familie immer noch bei den Eltern. Was sie verbindet: Sie können einfach zu nichts und niemandem "Nein" sagen. So gerät Hanna regelmäßig in innere Konflikte bis sie auf den charmanten Arzt Paul trifft, der ihr Leben von Grund auf verändert.